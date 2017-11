Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - Für Fahrgäste von Bahnen und Bussen soll der Ticketkauf von Dezember 2018 an in Baden-Württemberg einfacher werden. Mit dem Baden-Württemberg-Tarif können laut Verkehrsministerium Tickets gekauft werden, die zum Beispiel auch die Weiterfahrt mit dem Bus am Zielort beinhalten. Von 2021 an geht die Regelung noch einen Schritt weiter: Dann sollen Fahrkarten für Bahnfahrten über Verbundgrenzen hinweg auch schon im Linienbus vor der eigenen Haustür erhältlich sein. „Das lohnt sich vor allem für diejenigen, die viel über Verbundgrenzen hinweg reisen“, heißt es vom Verkehrsministerium. Auf einigen Strecken könnte sich der neue Baden-Württemberg-Tarif, der 22 Verkehrsverbünde abdeckt, auch preislich lohnen - aber eben nicht auf allen. Am Montag stellt das Verkehrsministerium Details zum neuen Tarif vor.

Der Landesfahrgastverband Pro Bahn sieht Vorteile in dem neuen Tarif, allerdings nur für eine kleine Zielgruppe. Der Landesvorsitzende Stefan Buhl bekräftigte aber: „Lieber kleine Schritte in die richtige Richtung als noch 20 Jahre auf den Fortschritt warten.“

Langfristig soll es mit dem Baden-Württemberg-Tarif auch elektronische Tickets geben. Ab 2018 will das Land Lizenzen für den Verkauf von E-Tickets vergeben, mehrere Unternehmen sollen bereits ihr Interesse bekundet haben.