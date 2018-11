Stuttgart (ts) - Auch in diesem Jahr durfte sich die Olgäle-Stiftung über eine große Spende vom Weltweihnachtscircus freuen. Stefanie Schuster, die Präsidenten der Olgäle-Stiftung, nahm den Scheck im Wert von 37 300 Euro am Freitag dankbar im Zirkuszelt entgegen. Man habe auch schon Pläne, was mit dem Geld geschehen werde. „Wir wollen es in den Wartebereich der Röntgenabteilung investieren und diesen gleichzeitig dem Weltweihnachtscircus widmen“, sagte Stefanie Schuster. Deshalb werde dort ein Zirkus-Wartezimmer entstehen, man müsse dies jedoch noch mit dem Architekten absprechen, damit es zur restliche Innengestaltung passe. Bereits zum