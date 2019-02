StuttgartWer von Stuttgart aus nach Wien fliegen will, hat seit Donnerstag eine Möglichkeit mehr. Die Fluggesellschaft Laudamotion, die im vergangenen Jahr die insolvente Fluglinie Niki übernommen hat und inzwischen der irischen Ryanair gehört, fliegt von nun an viermal wöchentlich in die österreichische Hauptstadt, ab Ende März sogar einmal täglich. Am Donnerstag tauften Flughafen-Geschäftsführerin Arina Freitag und Laudamotion-Chef Andreas Gruber den Airbus 320 des Premierenflugs auf den Namen Stuttgart und verpassten ihm eine Champagnerdusche. Freitag freute sich über eine hohe Auslastung des Premierenflugs, ihr zufolge ein Beweis für die