Stuttgart (dpa)- Wegen eines möglichen Sprengstoffanschlags hat die Polizei Wohnungen von drei Verdächtigen in Stuttgart durchsucht. Bei den Männern - 23, 24, und 27 Jahre alt - fanden die Beamten zunächst aber nichts, was den Verdacht bestätigte, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag mitteilten. Zuvor hatte demnach ein Zeuge mit den Verdächtigen ein Videotelefonat geführt, bei dem sich einer über den Bau einer Bombe geäußert haben soll. Das meldete der Zeuge - woraufhin Beamte am Dienstag die Wohnungen des Verdächtigen durchsuchten. «Sprengstoffe beziehungsweise zu deren Herstellung notwendige Utensilien fanden die Beamten nicht», hieß es. Die Männer gaben demnach an, bei der Äußerung habe es sich um einen Scherz gehandelt. Ob das stimmt, wurde aber noch ermittelt.