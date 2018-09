Drei Schläge reichten für den Fassanstich

Durchwachsene Bilanz nach dem ersten Wochenende - Frühlingsfest lockt noch bis zum 8. Mai mit Attraktionen

Stuttgart - Das mit dem Durst muss Petrus dieses Jahr missverstanden haben. Am Eröffnungswochenende öffnete der Himmel seine Schleusen, so dass sich bei den Fahrgeschäften zumindest am Samstagnachmittag wenig bewegte. In den Festzelten war es dafür umso gemütlicher.