Stuttgart (red) - Die Polizei hat am Dienstagnachmittag drei junge Männer festgenommen, die am Dienstagmorgen in Vaihingen mindestens acht Autos aufgebrochen haben sollen. Die Beamten ermittelten zunächst einen 17-Jährigen, über diesen stießen sie auf zwei 18 und 20 Jahre alte Komplizen. In der Wohnung des 20-Jährigen konnte Diebesgut beschlagnahmt werden. Der 18 Jahre alte Tatverdächtige wird mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Richter vorgeführt. Die beiden Komplizen wurden nach der Vernehmung auf freien Fuß gesetzt. Die Polizei sucht weiterhin Zeugen und mögliche weitere Geschädigte der Aufbruchserie. Diese werden