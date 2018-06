Stuttgart (jps) - Der Fall der beiden im Unteren Schlossgarten in zwei Koffern gefundenen Leichen ist nun auch einem bundesweiten Fernsehpublikum bekannt. Das ungewöhnliche Tötungsdelikt wurde gestern Abend in der ZDF-Fernsehsendung „Aktenzeichen XY - ungelöst“ behandelt. Die Entscheidung, den Fall in die Sendung aufzunehmen, sei sehr spontan getroffen worden, sagte Polizeisprecher Thomas Ulmer gestern. Wer die Sendung verpasst hat, kann sie sich heute ab 20 Uhr unter www.aktenzeichenxy.zdf.de anschauen. Nachdem am Dienstag Fotos von den beiden Opfern veröffentlicht wurden, gehen die Ermittler mittlerweile mehr als 150