(ts) - Es war ein Musikspektakel der besonderen Art, das Samstagnacht Menschenmassen in den Bann und auf die Stuttgarter Messe zog. 10 000 Techno-Fans waren gekommen, um auf dem etablierten Stuttgart Electronic Music Festival, der „SEMF“, die ganze Nacht das Tanzbein zu schwingen. Aus 15 verschiedenen deutschen Städten und sogar aus Italien nahmen die Feierwütigen in Party-Bussen den Weg in die Schwabenmetropole auf sich. „Für die DJs, die hier in diesem Jahr auflegen, hätte ich auch einen noch längeren Weg in Kauf genommen“, erzählt Markus Lohmann, der extra aus München angereist war.

Die Messehalle 1 verwandelte sich eine Nacht