Stuttgart (pol) - Polizeibeamte haben am Mittwoch bei Durchsuchungen in Stuttgart, Ludwigsburg und Korntal-Münchingen sechs junge Männer festgenommen, die im Verdacht stehen, in den vergangenen Monaten gemeinsam immer wieder Diebstähle begangen zu haben um ihren Lebensunterhalt und Drogenkonsum zu finanzieren. Die Beamten durchsuchten gegen 6 Uhr insgesamt acht Wohnungen und fanden gestohlene Elektronikartikel, Alkoholika und Parfüms. Darüber hinaus nahmen die Beamten sechs Tatverdächtige vorläufig fest. Fünf der jungen Leute wurden aufgrund bestehender Haftbefehle auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart zur Prüfung der Haftfrage einem Richter vorgeführt. Dieser setzte die Haftbefehle gegen einen 16 Jahre alten Kolumbianer und drei 19, 16 und 14 Jahre alte Deutsche in Vollzug. Gegen einen 16 Jahre alten griechischen Beschuldigten wurde der Haftbefehl gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt. Ein weiterer 16 Jahre alter Deutscher wurde wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen ihn und einen 15 Jahre alten Deutschen, der ebenfalls im Verdacht steht zu der Bande zu gehören und sich in einer Jugendhilfeeinrichtung befindet, richten sich Ermittlungen wegen verschiedener Diebstahlsdelikte.

