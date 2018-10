Stuttgart (seb) - Erster Start, erster Erfolg: 1965 errang ein Porsche 911 den überraschenden fünften Platz im Gesamtklassement der Rallye Monte Carlo und wurde Zweiter in der GT-Klasse bis 2,5 Liter. Es war der erste 911, den Porsche offiziell in den Renneinsatz schickte. Jetzt steht der legendäre Rennklassiker vor seiner Wiedergeburt. Mit einer Komplettrestaurierung werden die Experten von Porsche Classic den 911 in den Urzustand versetzen.

Grundsätzlich sei die Restaurierung jedes Fahrzeugs eine Herzensangelegenheit, sagt Alexander Fabig, Leiter von Porsche Classic, der Oldtimer-Werkstatt des Zuffenhausener