StuttgartGerade eben ist die Festmusik zum 100-Jahr-Jubiläum der Volkshochschule (VHS) verklungen, da dringen Misstöne an die Öffentlichkeit. Das Foyer im Treffpunkt Rotebühlplatz darf während des regulären Volkshochschulbetriebs nicht mehr für Veranstaltungen genutzt werden. Im Brandfall, so fürchtet man bei den Ämtern der Stadt, hätten die Besucher dort keinen sicheren Fluchtweg. Das hat Auswirkungen auf geplante Ausstellungen, Börsen und aktuell auch auf den Tag der Kulturen. Er sollte am kommenden Sonntag, 20. Oktober, stattfinden und ist nun ersatzlos gestrichen.

Bisher hat die VHS ihr großzügiges Foyer als Marktplatz und kulturelles Zentrum