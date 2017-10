Anzeige

Stuttgart (ede) - Im kommenden Jahr gibt es wieder ein Open-Air-Konzert auf dem Cannstatter Wasen. Die Toten Hosen machen im Rahmen ihrer Tour „Laune der Natour“, die im kommenden Jahr fortgesetzt wird, am 21. Juli Station in Stuttgart. Eintrittskarten sind ab dem 2. November 18 Uhr über den Online-Shop der Toten Hosen ( www.dietotenhosen.de) oder über SWR3, ab Freitag, 17. November, an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Die Düsseldorfer Band befindet sich derzeit auf erfolgreichen Argentinien-Tour. Alle Konzerte im November und Dezember sind so gut wie ausverkauft. Der zweite Teil der Deutschlandtour startet am 24. Mai in Essen.