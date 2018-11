StuttgartDie Spitzenverdiener im Konzern Stadt Stuttgart erhielten laut dem jüngsten Beteiligungsbericht im Jahr 2017 mehrheitlich über 200 000 Euro. Darunter sind mit Flughafen-Geschäftsführerin Arina Freitag sowie Sabine Groner-Weber und Stefanie Haaks (beide Stuttgarter Straßenbahnen AG) auch drei Frauen. Viele Aufgaben hat die Stadt in 36 Unternehmen und fünf Eigenbetriebe mit an die 12 000 Mitarbeitern ausgelagert. An einigen wie der Landesbank (18,93 Prozent) und dem Flughafen (35 Prozent) sitzt sie als Minderheitsgesellschafter im Boot. Unter der Linie von 200 000 Euro tummeln sich zum Beispiel die Geschäftsführer des Eigenbetriebs Leben und