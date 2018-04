StuttgartDer Unterschied war nicht zu überhören. Während Stuttgarts S-Bahn-Chef Dirk Rothenstein und – in Abstrichen – die Regionaldirektorin Nicola Schelling auf dem S-Bahn-Gipfel des regionalen Verkehrsausschusses am Mittwochnachmittag von einer „nachhaltigen Stabilisierung“ der Pünktlichkeit bei der S-Bahn sprachen, übten die Regionalräte weiter massive Kritik. Zu oft gebe es technische Störungen und Verspätungen, zu schlecht informiere die Bahn ihre Fahrgäste darüber, so der Tenor der Redebeiträge. „Dass die Pünktlichkeit nicht schlechter wurde, kann ich nicht als Erfolg werten“, sagte Grünen-Regionalrätin Eva Mannhardt. Bernhard Maier (Freie Wähler)