Bad CannstattDass an dieser Schule etwas Besonderes los ist, das wird für die Anwohner

langsam Alltag. Schon am vorvergangenen Wochenende wurden die Parkplätze an der Straße gesperrt, und nun braucht die Film-Crew, die hier für den ZDF-Dauerbrenner „Soko Stuttgart“ dreht, nochmals Platz für die Transporter und Trucks, in denen die technische Ausrüstung und die Ausstattung für den Dreh herbeigeschafft werden. Aktuell geht es im Foyer zur Sache. Dort wurde der Hausmeister tot aufgefunden. So will es das Drehbuch für die Episode „Der Abi-Krieg“, zu dem sich die Konkurrenz zwischen zwei fiktiven Gymnasien ausgewachsen hat. Weil noch Fotos für