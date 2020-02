StuttgartIst das schon sieben Jahre her? Der Mann scheint nicht zu altern. Dabei ist Wolfgang Schuster im Herbst 70 geworden. „Ich habe mir vorgenommen, dass ich 100 werde“, sagt Stuttgarts Alt-OB lachend. Auch wenn der hochgewachsene Mann noch immer diese mitunter etwas steife Art hat, ist er doch deutlich lockerer geworden. In der Ecke seines kleinen Büros am Rotebühlplatz liegt der Rucksack, mit dem man ihn heute auch in der Stadtbahn antreffen kann. Jahrelang hat man in der Stadt wenig von Wolfgang Schuster gehört. Jetzt erscheint sein Name verstärkt in der Öffentlichkeit: Zum Vorsitzenden des Fördervereins der Staatstheater hat man ihn gewählt – und