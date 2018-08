StuttgartDie Tarifzonenreform im VVS, die der Aufsichtsrat Ende Juli beschlossen hat, macht aus 52 Zonen vom 1. April 2019 an fünf Ringe. Zu den wichtigsten Neuerungen gehört, dass es in Stuttgart künftig nur noch eine Zone gibt, bislang sind es zwei. Auch in den Kreisen werden der äußere Ring und die Segmente gestrichen, es gibt in den einzelnen Landkreisen maximal noch vier Ringe. Außerdem werden das Tagesticket und das Gruppentagesticket verbilligt, und es wird auf eine Fahrpreiserhöhung in 2019 verzichtet.

Der Grundsatz der Reform ist einfach: Die Preise und Ticketangebote bleiben (Ausnahme: Tagesticket), die Zonen werden verändert – nur