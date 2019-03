Stuttgart Draußen schwimmen kann man aber auch näher an Stuttgart zum Beispiel im Wunnebad in Winnenden, und das sogar das ganze Jahr. Das Wasser in dem 50-Meter-Sportbecken wird im Winter mit der Abwärme der mobilen Eislaufanlage neben dem Freibad geheizt.

In Stuttgart gibt es laut Auskunft der Bäderbetriebe derzeit aber keine Überlegungen in diese Richtung. Wer auch im Winter draußen schwimmen will, dem bleibt im Moment nur das Mineralbad Leuze, das deutlich teurer ist als ein normales Freibad mit Chlorwasser. Die CDU-Fraktion im Gemeinderat könnte sich dagegen die ganzjährige Nutzung von Freibädern in der Stadt