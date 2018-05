StuttgartBaustellen, die in nächster Zeit vor allem die Autofahrer stärker beschäftigen werden, sind die Sanierung des Schwanenplatztunnels am Leuze-Bad sowie der Österreichische Platz in der Innenstadt. Damit die Auswirkungen auf den Verkehr möglichst gering bleiben, werden beide Sanierungen mehrere Jahre benötigen, die Arbeiten finden vor allem in den Sommerferien statt. Claus-Dieter Hauck, Abteilungsleiter Stadtbahn Brücken und Tunnelbau, erläutert die einzelnen Maßnahmen:

Schwanenplatztunnel: Er ist nun seit 40 Jahren in Betrieb. Vor allem das Salzen im Winter hat stark an den Wänden und an den Banketten genagt. Da müssen bis zu