StuttgartVielleicht war es ein VW Passat – jedenfalls ein silberfarbener Kombi, älteres Baujahr. Und der Fahrer soll kurze schwarze Haare haben. Mehr gibt es nicht für die Ermittler der Stuttgarter Verkehrspolizei. Die suchen den unbekannten Autofahrer, der am Sonntagabend in der Pforzheimer Straße in Weilimdorf einen 71-jährigen Passanten umgefahren hat und geflüchtet ist. Das Auto soll bei Rot über die Fußgängerfurt gefahren sein.

Keine gute Aussichten für die Aufklärungsquote. „Vieles hängt eben auch von der Spurenlage ab“, sagt Polizeisprecher Stephan Widmann. Die ist dürftig. Soweit bekannt ist, hatte der Fahrer nach dem Zusammenprall mit dem