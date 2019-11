Die Kreis-CDU tut sich schwer bei Suche nach OB-Kandidat

Bürgermeister will nicht OB-Kandidat werden – Maag und Kaufmann warten ab

Der Favorit will nicht, die drei Lokalmatadore bleiben in der Deckung und die Findungskommission tut sich schwer, externe Bewerber für den OB-Posten in Stuttgart zu finden.