Die Feuerwehr braucht dringend Platz

Alle fünf Wachen der Berufsfeuerwehr benötigen Neubauten oder Sanierungen – Start in Bad Cannstatt

Die Stuttgarter Feuerwehr braucht in den nächsten zehn Jahren 300 Millionen Euro, um ihre Gebäude auf den neuesten Stand zu bringen. Die Planungen laufen, die nächsten Schritte stehen in wenigen Monaten an.