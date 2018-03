Stuttgart (red) - Die Informations- und Bildungsinitiative Expedition N der Baden-Württemberg Stiftung macht anlässlich der landesweiten „Energiewendetage“ in Stuttgart Station. Am Samstag, 19. September, ist das doppelstöckige Expeditionsmobil in der Königstraße, direkt vor dem Königsbau, zu Gast.

Ob Trassenbau, Strompreisentwicklung oder die Errichtung von Windkraftanlagen - mit der Energiewende hat sich Deutschland nicht nur den Umbau seiner kompletten Stromversorgung vorgenommen, sondern auch jede Menge Diskussionsbedarf geschaffen. Weil die Energiewende nur gelingt, wenn möglichst viele Menschen mitmachen, lädt die Expedition