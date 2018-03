Stuttgart Gefragt sind sie als Chor längst überall: bei der „Nacht der Lieder“, beim Sommerfest der Diakonie oder beim Kirchentag in Berlin – und beim alljährlichen Heimspiel in der Vesperkirche. Dabei ist die Zeit für die Proben immer relativ knapp. „Rahmenlos und frei“, der Chor, der sich aus Helfern und Gästen der Stuttgarter Vesperkirche heraus vor acht Jahren gegründet hat, kommt bisher nur in der Vesperkirchenzeit und kurz davor zusammen – also von Mitte Dezember bis etwa Anfang März. „In den knapp acht Wochen ist alles sehr gedrängt“, sagt Chorleiter Patrick Bopp, der an der Musikhochschule Stuttgart Klavier sowie Chor- und Ensembleleitung