Wie auch in anderen deutschen Städten sind die Mietpreise in Stuttgart in den letzten Jahren stark angestiegen. Der aktuelle Mietspiegel zeigt die derzeitige Situation in der Hauptstadt Baden-Württembergs.

Mietspiegel Stuttgart: Preissteigerung um 6 Prozent

Das Mietspiegelniveau stieg innerhalb von nur zwei Jahren um durchschnittlich sechs Prozent an. Dieser Wert stammt aus dem neuesten Mietspiegel, den die Landeshauptstadt regelmäßig herausgibt. Nimmt man die sechs Prozent einmal genauer unter die Lupe, stellt man fest, dass dieser Wert bei Weitem über dem Nettomietpreisindex von 2,5 Prozent in Baden Württemberg liegt – natürlich über denselben Zeitraum gesehen. Berücksichtigt werden im Mietspiegel ausschließlich frei finanzierte Wohnungen. Wer tiefer in die Materie einsteigen will, muss Zeit mitbringen. Eine Einarbeitung in den Mietspiegel von Stuttgart ist schwierig, denn die Macher unterscheiden in sechs verschiedene Lagen, in fünf Baujahrklassen und in fünf Ausstattungskategorien. Hinzu kommt die Differenzierung zwischen normal großen Wohneinheiten, sehr kleinen Wohnungen mit weniger als 30 Quadratmetern und sehr großen Wohnungen mit mehr als 160 Quadratmetern Wohnfläche.

Mehr als 3300 Wohnungen für den aktuellen Mietspiegel ausgewertet

Ausgewertet wurden mehr als 3300 Fälle. Hiervon stammen 78 Prozent der ausgewerteten Fragebögen von Mietern, der Rest von Vermietern. Sowohl postalisch als auch im Web konnten die Fragebögen beantwortet werden. Berücksichtigt werden jedoch nur Mietverhältnisse, die in den letzten vier Jahren abgeschlossen wurden oder bei denen in diesem Zeitfenster eine Mietpreisanpassung erfolgte. Eine immer größere Bedeutung kommt dem Mietspiegel zu, denn er wird mittlerweile auch bei Rechtsstreitigkeiten vor Gericht herangezogen und in die Urteilsfindung integriert. Ein Quadratmeter Wohnfläche hat sich laut Mietspiegel von April 2014 bis April 2016 um satte sechs Prozent auf 8,95 Euro verteuert. Im Jahr 2018 liegt der Quadratmeterpreis sogar noch höher. Und ein Ende der Mietpreiserhöhung ist nicht in Sicht. Die höchsten Preissprünge sind bei Neubauten zu verzeichnen. Hier sind Aufschläge von an die 20 Prozent keine Seltenheit. Auf der anderen Seite gibt es bei älteren Bauwerken nur geringe Preissprünge zu verzeichnen: ein geringer Anstieg von 3,6 Prozent bei Mieten in Gebäuden von 1950 bis 1984. Je nach Wohnungsgröße variieren die Quadratmeterpreise. Meist handelt es sich um Wohnungen mit einer Wohnfläche zwischen 45 und 110 Quadratmetern.

Nachfrage größer als Angebot: viele Wohnungssuchende in Stuttgart

Die vielen wohnungssuchenden Menschen in Stuttgart können den Mietspiegel nutzen, um eine preislich geeignete Wohnlage zu finden. Um die bestmögliche Auskunft über die aktuelle Situation zu bieten, wird er stets überarbeitet und angepasst. Viele Menschen sind in Stuttgart auf Wohnungssuche. Die Nachfrage ist größer als das Angebot. Diese Tatsache konnte in den letzten Jahren nicht kompensiert werden, da zu wenige Wohnungen gebaut werden konnten. Die wenigen Neubauten warten mit sehr hohen Mieten auf, wenn auch diese gesetzlich gedrosselt werden. So ist es vorgeschrieben, dass der Vermieter nicht mehr als 10 Prozent mehr als die ortsübliche Vergleichsmiete verlangen darf. Zu diesen Neubauten zählen alle Wohnungen, die nach dem 1. Oktober 2014 fertiggestellt wurden. Zum Stuttgarter Mietspiegel gibt es noch viele spannende Details. Weitere Informationen finden Sie hier. Und wer den Mietspiegel als Lektüre für zu Hause möchte, kann ihn telefonisch gegen eine Schutzgebühr von 6,50 Euro bei Statistischen Amt in Stuttgart bestellen. Auch eine Online-Bestellung ist möglich.