Am Samstagabend kam das Taktische Luftwaffengeschwader 74 aus Neuburg an der Donau zum Einsatz, um einem in Notlage geratenen Flugzeug im Stuttgarter Raum zur Hilfe zu eilen. Bei ihrem schnellen Einsatz erzeugten sie zwei Überschallknalls. dpa

Am Samstagabend kam das Taktische Luftwaffengeschwader 74 aus Neuburg an der Donau zum Einsatz, um einem in Notlage geratenen Flugzeug im Stuttgarter Raum zur Hilfe zu eilen. Bei ihrem schnellen Einsatz erzeugten sie zwei Überschallknalls. dpa

Von Erdem Gökalp





Eigentlich sollte die Boeing 777 der Korean Air am Samstag von Seoul nach Zürich fliegen. Bis sie kurz vor Stuttgart war, lief die Reise für die 211 Passagiere ohne Komplikationen ab. Schwierig wurde es erst, als der Funkkontakt zu der Maschine abbrach. „Es dauert nur wenige Minuten, um den Ausfall des Funks festzustellen“, sagt Kristina Kelek von der Deutschen Flugsicherung. Denn eigentlich muss jedes Flugzeug in fast ständigem Kontakt mit Fluglotsen stehen. Je nachdem, welchen Sektor es durchfliegt, wechselt der zuständige Lotse am Boden.

Anzeige

„Da alle Kontaktmöglichkeiten gescheitert sind, haben wir den Fall umgehend an die Luftwaffe weitergegeben“, sagt Kelek. Seit 2003 gibt es dafür die Abteilung „Nationales Lage- und Führungszentrum für Sicherheit im Luftraum“ mit Sitz in Kalkar, nah der niederländischen Grenze. Diese ist für alle Notfälle gerüstet und hat daher an zwei Standorten in Deutschland jeweils zwei Eurofighter bereitstehen. Eine davon ist in Neuburg an der Donau. Von dort aus sind die Jets auch am Samstag losgeflogen. Bei dem Schnellflug über Stuttgart kamen dann die zwei Überschallknalls zustande.

Anzeige

„Die Piloten stehen an den Standorten rund um die Uhr in Alarmbereitschaft, fast wie bei der Feuerwehr“, sagt ein Sprecher der Luftwaffe. Maximal 15 Minuten haben sie nach dem Eingang des Alarms Zeit, um in der Luft zu sein. Dank des schnellen Einsatzes waren die Eurofighter daher nach einer knappen halben Stunde bei der Boeing 777 aus Korea. Dort angekommen, standen die Piloten vor der Aufgabe, Kontakt aufzubauen. Leichter gesagt als getan, denn die einzige Möglichkeit ist über Sichtkontakt. Dafür sind sie auf 50 Meter herangeflogen.

„Uns ist jedes Mittel recht, damit sich die Piloten verständigen können“, sagt der Sprecher. Zwar gibt es eine Zeichensprache für Piloten, wenn diese scheitert, muss man auch mal improvisieren. So wird entweder per Handzeichen mit den „Flügeln“ gewackelt oder im schlimmsten Fall ein Schild bemalt. In anderen Fällen sendet man mit Lichtsignalen Morsezeichen. Die Kontaktaufnahme am Samstag kam ohne Probleme zustande. „Die Kampfjetpiloten haben dann angeboten, das Flugzeug bis zur Landung in Stuttgart zu begleiten“, so der Sprecher. Die Passagiere konnten den Flieger verlassen, nachdem sie sicher in Stuttgart angekommen waren. Nach einer Übernachtung in einem Flughafen-Terminal sind sie am nächsten Morgen mit dem Bus nach Zürich weitergefahren. Die Boeing 777 hingegen war noch bis Sonntagmittag in der Landeshauptstadt. Das defekte Funkgerät wurde repariert und das Flugzeug ist dann ohne Passagiere nach Zürich geflogen.

Für den Flughafen Stuttgart war die ungeplante Zwischenlandung eigentlich ein Standardverfahren. „In der Regel kommt so etwas jedoch durch medizinische Notfälle zustande“, sagt Pressesprecherin Beate Schleicher. Der Einsatz von Kampfjets hingegen ist eine Seltenheit. Der letzte ähnliche Vorfall ereignete sich im Jahr 2005.