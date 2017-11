Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - Der Deutsche Fußball-Bund hat die Achtelfinal-Spiele im DFB-Pokal terminiert. Demnach spielt Bundesligist VfB Stuttgart am Dienstag, 19. Dezember (18.30 Uhr), beim Ligakonkurrenten FSV Mainz 05. Wie der DFB am Mittwoch weiter mitteilte, findet die Partie des SC Freiburg beim SV Werder Bremen am 20. Dezember (18.30 Uhr) statt. Am gleichen Tag empfängt Zweitligist 1. FC Heidenheim den Erstligisten Eintracht Frankfurt (20.45 Uhr). Die Sieger der Partien erreichen das Viertelfinale, das am 6./7. Februar 2018 ausgetragen wird.