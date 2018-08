StuttgartDie Bombe platzt am ersten Novembersonntag 2013. Der „Focus“ berichtet unter dem Titel „Der gerettete Schatz“ über Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Augsburg zum Fund von mehr als 1000 als verschollen geltenden Kunstwerken der klassischen Moderne im Besitz des Sammlers Cornelius Gurlitt. Das Magazin spekuliert voreilig über einen Milliardenwert und stellt einen Zusammenhang zur Raubkunst der Nationalsozialisten her. Am nächsten Morgen sitzt Johanna Poltermann allein in der Forschungsstelle „Entartete Kunst“ der Freien Universität Berlin, deren Leiterin Meike Hoffmann mit den Ermittlern zusammenarbeitet. „Das Telefon klingelte alle drei