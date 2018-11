StuttgartDie Protagonisten des Bahnprojekts Stuttgart 21 haben am Montag nach der Sitzung des S-21-Lenkungskreises Einigkeit demonstriert und das Thema neue Zugsteuerung (ETCS) in den Vordergrund gestellt. Bei S 21 ist die digitale Ausstattung für den Fernverkehr beschlossene Sache. Für den Nahverkehr und die S-Bahn in der Region soll sie nun auch kommen und zu zehn Prozent mehr Kapazität und größerer Pünktlichkeit führen. Sie kostet mehrere hundert Millionen Euro. Die „digitale Intelligenz“ soll laut Regionalpräsident Thomas Bopp (CDU) eine zweite Stammstrecke der S-Bahn unter Stuttgart ersetzen. Bahn, Land und Stadt erwarten vom Bund eine