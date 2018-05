StuttgartDer Fahrer des weißen Lieferwagens konnte sich wohl nicht entscheiden – oder er hatte es eilig. Im Erdgeschoss des Züblin-Parkhauses im Bohnenviertel hat er sich mit seinem Wagen gleich auf zwei Parkplätzen breitgemacht. Allenfalls für ein Motorrad lassen die Lücken links und rechts des Fahrzeugs Platz.

Wladimir Zezulik bringt ein solcher Anblick längst nicht mehr in Wallung. Der 58-Jährige arbeitet seit 17 Jahren als Servicekraft in dem Parkhaus in der Lazarettstraße, das das Unternehmen Park Service Hüfner von der Stadt gepachtet hat. In Zezuliks Büro neben den Ein- und Ausfahrtschranken kommen fast täglich Kunden, um sich über