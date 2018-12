„Nein, ich habe keine Angst“, sagt der gebürtige Brasilianer. Schließlich zeigt er diese Vorführung von klein auf. Er stammt aus einer Zirkusfamilie in der zweiten Generation. Der 38-Jährige kann diese Übung auch in 30 Metern Höhe. Seine Frau Colean hat jedes Mal Angst, wenn er da oben auch mit dem Trapez arbeitet und dort hineinspringt. Das ist übrigens der gefährlichste Augenblick. In diesen Momenten hatte er schon in Brasilien vor sechseinhalb Jahren zwei Abstürze. Beim ersten Absturz hat er sich nur einen Arm gebrochen, der zweite Unfall war schlimmer: Da waren Kopf, Haare, Zähne und Rippen betroffen. Doch er machte weiter. „Es ist sein Leben“, sagt