Stuttgart Der Radverkehr in Stuttgart hat 2018 gewaltig zugelegt. An der Zählstelle auf der Neckarbrücke beim Leuze wurde im vergangenen Jahr die Millionengrenze nur ganz knapp verfehlt. 990 866 Radfahrten sind insgesamt gezählt worden, das sind 2715 Bewegungen pro Tag im Durchschnitt. Zusammen mit der anderen Zählstelle an der Böblinger Straße in Kaltental (315 741) wurden somit 1,3 Millionen Radfahrten (3580 im Schnitt) an der Hauptradroute 1 registriert, die Stuttgart von Ost nach West quert. Das sind stolze 21,2 Prozent mehr als 2017, als 1,07 Millionen Radfahrten zusammenkamen. Der lange und vor allem extrem regenarme Sommer war auch ein wichtiger