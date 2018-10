StuttgartIn Zeiten, in denen manche die dunklen Flecken deutscher Geschichte gerne vergessen würden, ist das Erinnern umso wichtiger. Doch wie der verbrecherischen Urteile gedenken, die am Landgericht während der NS-Zeit gefällt wurden? Darüber sprach im Staatsarchiv Ludwigsburg Alfred Geisel, einst Staatsanwalt und von 1980 bis 1996 stellvertretender Landtagspräsident, in der Reihe „60 Jahre Zentrale Stelle“. Eingeladen hatte der Förderverein Zentrale Stelle mit dem Staatsarchiv und dem Verein Gegen Vergessen – Für Demokratie. Als Mitglied bei Letzterem war Geisel beteiligt an einer Initiative, die sich für eine Dauerausstellung über NS-Unrechtsurteile