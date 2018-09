Der Hamburger Fischmarkt ist eröffnet. Egal ob Scampi, Backfisch oder Labskaus - auf dem Stuttgarter Karlsplatz können an 49 Ständen allerlei hanseatische Spezialitäten probiert werden. Die Schausteller und Händler sorgen an insgesamt elf Tagen für maritimes Flair in der Landeshauptstadt. Auch auf der Bühne lassen die Nordlichter die Wellen hochschlagen - Hamburger Gassenhauer und Seemannslieder zum Mitschunkeln sind zu hören. Ebenso stehen Beatles-Songs, Jazz und Soul auf dem Programm. Informationen rund um die Tiere des Meeres gibt es vom 14. bis 16. Juli vom „Fischdoktor“ Matthias Keller.Foto: Olbort

