Von Janey Olbort

Stuttgart – Ich ziehe mir den Motorradhelm auf, schwinge mich auf die schwarze Maschine und los geht‘s. Im Radio läuft „Born to be wild“. Der Fahrtwind weht mir um die Nase. „Super, alle Klischees erfüllt“, denke ich. Zwar saß ich zuvor noch nie auf einem Motorrad, aber hinter Dieter Mäurer, der seit mehr als 30 Jahren Zweirad fährt, fühle ich mich sicher. Mäurer ist Stauberater beim ADAC und von Pfingsten bis September auf den Autobahnen rund um Stuttgart unterwegs. Seine Aufgabe ist es, in Staus von Fahrzeug zu Fahrzeug zu fahren und die Autofahrer über Streckensperrungen oder die voraussichtliche Dauer des Staus zu informieren. Im