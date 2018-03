Stuttgart - Wie von Geisterhand gezogen drehen die Busse auf dem Betriebshof der SSB in Gaisburg ihre Runden - zur Wartungshalle, zur Waschstraße, zur Instandhaltung. Einen Fahrer hinter dem Steuer gibt es nicht. Was auf einer Modellanlage bereits funktioniert, soll demnächst in der Realität getestet werden. Das Pilotprojekt wird vom Land gefördert.

Autonomes Fahren ist ein wichtiger Baustein neuer Mobilitätskonzepte - nicht nur bei Autos, sondern ebenfalls bei Nutzfahrzeugen. Dass auch Linienbusse selbstständig fahren können, zeigt eine Studie des Karlsruher Instituts für Technologie