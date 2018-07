StuttgartDie Zeit neuer Einkaufszentren ist vorbei. So scheint es zumindest Branchenprimus ECE zu sehen. „Die Zahl an Neuentwicklungen in Deutschland ist in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen, sodass heute nur noch wenige Center neu gebaut werden“, erklärt Lukas Nemela, Pressesprecher des Unternehmens, welches unter anderem das Milaneo sowie die beiden Breuningerländer betreibt. Ein Blick auf die Zahlen der ECE verdeutlicht diese Entwicklung: Hatte der Konzern der Otto-Familie vor zehn Jahren noch satte neun neue Einkaufszentren in der Mache, so sind es aktuell lediglich zwei in ganz Deutschland. Die Märkte seien „gesättigt“, erklärt der