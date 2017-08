Stuttgart - Der rote Teppich ist an diesem Mittag im Mash im Bosch-Areal ausgerollt, dicke Kordeln dienen zur Absperrung. Eine schwarze Wand wird von Scheinwerfern und kleinen Lämpchen in Szene gesetzt. Es folgt der Auftritt von Aisata Blackman. In einem glitzernden Kleid stimmt die aus Holland stammende Sängerin „The greatest love of all“ von Whitney Houston an und macht den Anwesenden bereits nach wenigen Takten eindrucksvoll klar, warum sie nach drei Casting-Runden am Ende für die Hauptrolle in dem Musical „Bodyguard“ ausgewählt worden ist. In sieben Wochen feiert die Produktion Premiere im