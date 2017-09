Anzeige

Stuttgart - Nach der zwar erfolgreichen, aber trotzdem etwas holprigen Davis-Cup-Premiere von Boris Becker als „Head of Men’s“ im Deutschen Tennis Bund (DTB), startete sein weibliches Pendant Barbara Rittner gestern eine Art Charme-Offensive. Im Großen Sitzungssaal des Stuttgarter Rathauses verbot die 44-Jährige als „Head of Women’s Tennis“ bei der Präsentation ihres Nachfolgers Jens Gerlach als Fed-Cup-Chef aber zunächst den Vergleich mit den Männern.

Die drei Top-Spieler Sascha und Mischa Zvererv sowie Philipp Kohlschreiber hatten zuletzt ihren Einsatz für die Nationalmannschaft abgesagt. „Die Fed-Cup-Mannschaft kann überhaupt nicht mit den Männern verglichen werden. Die deutschen Tennis-Frauen haben den Teamwettbewerb und ihren Einsatz dort stets sehr hoch geschätzt.“ Neben diesem Statement betonte Rittner, die 13 Jahre lang erfolgreich das Fed-Cup-Team betreute, und Ende dieses Jahres dieses Amt niederlegt, warum sie den gleichaltrigen Gerlach empfohlen hat und ihn als „sehr guten Nachfolger“ sieht: „Er bringt große Erfahrung im Frauen-Tennis mit, er ist sensibel und zugleich besonnen sowie ruhig. Er ist ein toller Teamplayer, unglaublich diszipliniert, zielstrebig und total unbelastet, was die deutschen Spielerinnen betrifft.“ Zugleich wünschte sie ihm „Geduld, ein dickes Fell und dass er Dinge nicht persönlich nimmt.“

Der gebürtige Stuttgarter und frühere Zweitligaspieler der STG Geroksruhe Gerlach begann seine Trainerlaufbahn 2002 als Coach der russischen Weltklassespielerin Anastasia Myskina, die 2004 die French Open gewann und Weltranglisten-Zweite war. Später arbeitete er als Nationaltrainer beim britischen Tennisverband und von 2009 an beim Schweizer Verband unter anderem auch als Co-Trainer des dortigen Fed-Cup-Teams und als Head-Coach der Frauen. Zuletzt war er auf der Tour mit der Russin Vera Zvonarewa bis 2015 unterwegs und Trainer beim Tennisclub Schwangau im Ostallgäu. Dort lebt er mit seiner Frau Magdalena und Töchterchen Alexia (6).

Noch kein Generationswechsel

„Ich freue mich auf die neue, spannende Herausforderung, Profispielerinnen als Einheit zusammenzuhalten“, sagte Gerlach bei seiner offiziellen Vorstellungsrunde. Seine Aufgabe sei klar definiert: „Ich soll das Fed-Cup-Team nominieren, aufstellen und trage fürs Abschneiden die Verantwortung.“ Dabei möchte er vorerst weiter am Stamm um Spitzenspielerin Angelique Kerber festhalten und sieht (noch) keinen Grund für einen Generationswechsel.

Seine erste Reise als Fed-Cup-Chef wird zu den Australian Open im Januar gehen. Mit wem es das deutsche Frauenteam am 10./11. Februar in der Weltgruppe zu tun bekommt, entscheidet sich heute bei der Auslosung in London. Möglicherweise gibt es ein Heimspiel in Stuttgart.

Rittner versprach, trotz ihres künftig stärkeren Engagements in der Nachwuchsförderung und Jugendarbeit weiter ihre Hand über die deutschen Tennis-Frauen zu halten. Schließlich trage sie ja von 2018 an dafür die Gesamtverantwortung. „Die Spitzen-Spielerinnen waren schon traurig, als sie von meinem Rückzug als Teamchefin erfahren haben. Aber ich werde weiterhin eine große Nähe zu ihnen pflegen, weil das einfach ein Teil von mir ist“, sagte Rittner ein und erklärte weiter: „Aber ich habe dann keinen so großen Stress mehr und bin sogar im Hintergrund noch viel wertvoller für unsere Mädels, weil ich wegen der Fed-Cup-Aufstellung dann ja nicht mehr befangen bin und ihnen so noch mehr als bisher Tipps geben und konstruktive Kritik an ihnen üben kann.“