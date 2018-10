Stuttgart (ae) - Am Donnerstag wird der Kinofilm „Bodyguard“ als Musical erstmalig im SI-Centrum in Möhringen zu sehen sein. Die Premiere im Palladium-Theater wollen sich offenbar auch zahlreiche bekannte Gesichter aus Showbiz und Sport nicht entgehen lassen - zur Freude der Autogrammjäger, die an diesem Abend wieder im Freien ausharren werden.

Stuttgart ist für Natalia Wörner kein unbekanntes Pflaster. Schließlich ist die Schauspielerin in der Landeshauptstadt geboren und aufgewachsen. Und so schaut die Lebensgefährtin von Justizminister Heiko Maas (SPD) bei hiesigen Musical-Premieren immer wieder gern vorbei - zuletzt im