Stuttgart - Um Stuttgarts Straßenbäume ist es schlecht bestellt: Hitze und Trockenheit, Bauarbeiten und Grundwasserabsenkungen, Streusalz und Luftverschmutzung, neue Krankheiten und Schädlinge setzen ihnen zu. Mittlerweile ist an jedem zweiten Baum eine Verkehrssicherungsmaßnahme erforderlich.

Bäume müssen laut Vorschrift regelmäßig - mindestens einmal im Jahr - überprüft werden, um das Risiko abbrechender Äste oder gar des Umstürzens zu minimieren. Diese Aufgabe übernimmt im städtischen Garten-, Friedhofs- und Forstamt ein eigenes Baumpflegeteam. Die bis zu acht speziell geschulten Gärtner haben zwischen Februar und November viel zu tun: Aktuell gibt es rund 185 000 Bäume - den Wald ausgeschlossen - im gesamten Stadtgebiet.

Bei ihren Kontrollen stellen die Baumpfleger immer mehr Mängel fest, informiert Technik-Bürgermeister Dirk Thürnau die Stadträte in einer Vorlage. Im Jahr 2013 waren an 20 451 Bäumen auf Grünflächen, Friedhöfen und an Straßen pflegerische Maßnahmen - etwa der Rückschnitt von Kronen und Trieben oder das Setzen von Ankern - erforderlich, 2016 dann schon an 37 851 Bäumen. Betroffen sind überwiegend Straßenbäume: „Hier ist an jedem zweiten Baum, also an 17 295 von 37 471, eine Verkehrssicherungsmaßnahme durchzuführen.“ Dringender Handlungsbedarf besteht demnach bei 143 Bäumen, bei weiteren 3462 Bäumen muss spätestens sechs Monate nach der Kontrolle eine Maßnahme erfolgen. Gegenüber dem Jahr 2014 sei das ein Anstieg um 80 Prozent, teilt der Bürgermeister mit.

Zurückzuführen sei dies nicht nur auf das gestiegene Durchschnittsalter des Bestandes, sondern auch auf die konstant hohen Rückstände der letzten Jahre. „Die Finanzierungslücke bei der Baumpflege ist weiterhin prekär“, beklagt Thürnau. Die zur Verfügung stehenden Mittel würden nur die Beauftragung der Baumfällungen - 1278 Anträge wurden im vergangenen Jahr gestellt - und der vorrangigen Arbeiten erlauben. Alle darüber hinaus gehenden Pflegemaßnahmen könnten nur teilweise durch die eigenen Betriebe abgearbeitet werden. „Der Rest bleibt unbearbeitet und führt zu künftigen Gefährdungspotenzialen, weiteren Baumfällungen und in der Folge zu höheren Kosten.“ Das Haftungsrisiko für die Stadt steigt, werden die festgestellten Mängel nicht beseitigt.

Um alle schadhaften Bäume fachgerecht pflegen zu können, benötigt das Amt nach Thürnaus Aussage nicht nur mehr Geld - schließlich hätten sich die Ausgaben für die Baumpflege von 2010 bis 2016 mehr als verdoppelt - 115 Euro kostet die Unterhaltung jedes einzelnen Baums. Vor allem sei, ungeachtet des hohen Anteils von Vergaben an Fremdfirmen, mehr Personal erforderlich - vier weitere Baumpfleger sollte die Stadt einstellen, wünscht sich der Bürgermeister. Denn man sei längst in Verzug: Geschafft wurden im vergangenen Jahr lediglich 17 300 Pflegemaßnahmen.

Die Mehrbelastung ist auch auf das verstärkte Auftreten des holzabbauenden Pilzes Massaria zurückzuführen, der Platanen befällt. 5000 davon gibt es auf städtischen Flächen - und die müssen regelmäßig untersucht werden. Allein im vergangenen Jahr wurden 2170 Sonderkontrollen durchgeführt, 2014 waren es nur 424. Ein speziell aufgelegtes, jährlich 200 000 Euro teures Pflegeprogramm zeige zwar Wirkung, dennoch weisen mittlerweile rund 25 Prozent aller Platanen (1060) den Pilzbefall auf. Massaria, räumt Thürnau ein, sei damit zu einem dauerhaften Begleiter geworden.

Infolge der Baumfällungen ist eine Vielzahl an vorhandenen Baumstandorten frei, die aufgrund fehlender Mittel derzeit nicht neu bepflanzt werden können. Mit zusätzlichen 300 000 Euro könnten laut Thürnau 120 Ersatzbäume bis Ende 2019 gepflanzt werden. Um neue Baumstandorte im Straßenraum anzulegen, würden 975 000 Euro benötigt.