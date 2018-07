StuttgartDas Elvis-Presley-Double singt von einem etwa zwei Meter hohen Stuhl herunter „It’s now or never“. Vor ihm haben sich Stuttgarter Bürger mit Stühlen versammelt – mitten auf der gesperrten Konrad-Adenauer-Straße. Ein seltener Anblick. Dort, wo sich sonst täglich Zehntausende Autos durchschlängeln, sollten am Sonntagvormittag tausend Stühle stehen. Laut Polizei waren es aber nur etwa 230 Teilnehmer.

Die B 14 als öffentliches Wohnzimmer – das war die Idee der Protestaktion „1000 Stühle“ des Vereins Aufbruch Stuttgart. „Wir haben dieses Lied nicht zufällig ausgewählt“, sagte Wieland Backes, ehemaliger Fernsehmoderator und Mitbegründer des