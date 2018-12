StuttgartDie weltweit tätige Expertenorganisation Dekra mit Sitz in Stuttgart-Vaihingen, hat sich für 2019 viel vorgenommen. Um das globale Wachstum voranzutreiben, richtet das Unternehmen sein Geschäft neu aus und fasst das Dienstleistungsangebot in acht Service-Einheiten und acht Regionen zusammen. Die bisherige Aufstellung in die drei Geschäftsfelder Automotive, Industrial und Personnel gehört dann der Vergangenheit an. Ziele der neuen Organisationsstruktur sind etwa den Kunden umfassendere Lösungen anzubieten und Innovationskapazitäten zu bündeln.

Dekra wächst und wächst

„Wir vernetzen auch mit Blick auf die neuen Chancen der Digitalisierung