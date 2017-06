Stuttgart-Wangen (pol) - Ein defekter Schachtdeckel hat, laut Polizei, am Dienstagmorgen auf der Bundesstraße 10 in Fahrtrichtung Stuttgart für erhebliche Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr gesorgt. Autofahrer bemerkten gegen 2 Uhr den ausgehobenen Schachtdeckel und riefen die Polizei. Die alarmierten Beamten sicherten den Schachtdeckel mit dem Streifenwagen ab. Da offenbar Spezialwerkzeug zum Verschließen des Deckels notwendig war, zog sich die Sperrung des Fahrstreifens bis in den Morgen hin, was zu den Verkehrsbehinderungen führte. Bislang meldeten sich bei der Polizei drei Autofahrer deren Auto beim Überfahren des Schachtdeckels beschädigt worden war. Weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/89903500 bei der Polizei zu melden.

