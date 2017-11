Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - Der morgendliche S-Bahn-Verkehr in Stuttgart war am Dienstag erneut beeinträchtigt. Tausende Pendler mussten mit Verspätungen rechnen. Nach Angaben der Deutschen Bahn sorgte eine kaputte Weiche für Störungen auf alle S-Bahnlinien im Großraum Stuttgart. Etliche Bahnen fielen aus. Am Montag hatte die Meldung von einer Person im Gleisbett zu einer kurzzeitigen Vollsperrung der S-Bahn-Tunnelrampe am Hauptbahnhof geführt. Das hatte Auswirkungen bis in den späten Vormittag. Es kam zu zahlreichen Verspätungen.