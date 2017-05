Stuttgart (eh) - Die SPD fordert seit langem den kostenfreien Eintritt in die Museen. Das Land arbeitet derzeit an einer entsprechenden Konzeption. Geklärt werden muss, wie der jährliche Einnahmeausfall in Höhe von fünf Millionen Euro kompensiert werden kann.

