StuttgartDer Autobesitzer ist zutiefst verärgert. Tiefer noch als der kräftige Kratzer, den ein Unbekannter mit großer Kraft in den Lack seines Wagens gezogen hat. 1500 Euro Schaden dürfte bei der Tat an einem Nachmittag in einer Tiefgarage an der Sulzerrainstraße in Bad Cannstatt entstanden sein. In den vergangenen Monaten häufen sich die Fälle, in der Region liegt der Schaden seit Jahresbeginn bei einer halben Million Euro. Der Geschädigte fährt am frühen Abend zum Polizeirevier, das seiner Wohnadresse im Stuttgarter Westen am nächsten liegt. Dort, im Revier Gutenbergstraße, steigert sich sein Ärger noch.

Im größten Polizeirevier Stuttgarts