Stuttgart (dpa/lsw) - Der Landes-Datenschutzbeauftragte will von Januar an die Auftritte der Behörden in sozialen Netzwerken wie Facebook oder Twitter verstärkt prüfen. Das kündigte Stefan Brink am Donnerstag in Stuttgart bei der Vorlage einer Richtlinie zur Nutzung der Medien durch öffentliche Stellen an. Soziale Netzwerke seien wichtig zur Information von Bürgern und auch für Behörden attraktiv.

In seiner Richtlinie fordert der Datenschützer ein klares Konzept für die Nutzung sowie klare Verantwortlichkeiten für das Angebot bei der entsprechenden Behörde. Sie darf den Angaben zufolge künftig nicht nur allein auf die Verbreitung des Angebots über die sozialen Netzwerke setzen. Die Informationen müssten immer auch auf einem alternativen Weg verfügbar sein, wie beispielsweise über die Homepage.