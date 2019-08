Stuttgart Vor einem Jahr haben die beiden Gründer den Duschbrocken entwickelt. Seitdem haben der Duschbrocken und seine Gründer ein aufregendes Jahr hinter sich – voller Zufälle, Begegnungen und vielen Erkenntnissen über die Haarpflege.

Kurz und knapp: Was ist die Idee hinter dem Duschbrocken?

Lutz: Unsere oberste Mission ist zu sagen, Nachhaltigkeit kann auch cool sein. Etwas zu haben, was nicht auf Kosten des Erlebnisses geht, um nachhaltig zu sein. Also der Duschbrocken braucht keine Plastikverpackung, keine Zusätze und schäumt und duftet trotzdem. Christoph sagt immer, die ganzen Öko-Seifen, die es gibt, sind alle olivegrün