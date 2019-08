StuttgartEinen Tag nach der grausamen Bluttat auf offener Straße im Stadtteil Stuttgart-Fasanenhof sitzt der Tatverdächtige beim Haftrichter. Offiziell ist er 28 Jahre alt, syrischer Staatsangehöriger, lebt seit 2015 in Deutschland. Doch ob der Mann, der seinen 36-jährigen Bekannten mit einem Schwert mit mehreren Hieben und Stichen tötete, wirklich derjenige ist, als der er sich ausgibt – auch das gehört nun zu den Ermittlungen der Mordkommission. Womöglich stammt er in Wirklichkeit aus Jordanien. Wer ist der Tatverdächtige wirklich? Noch immer gibt es nur Puzzlestücke einer grauenvollen Tat, die Anwohner und Passanten in der Fasanenhofstraße miterleben